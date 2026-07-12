राजस्थान पुलिस इंस्पेक्टर तबादला सूची: जानिए किस अधिकारी को कहां मिली नई तैनाती

राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी तबादला सूची के तहत प्रदेश की विभिन्न रेंजों में बड़े पैमाने पर निरीक्षकों को भेजा गया है। अजमेर रेंज में प्रशिक्षण निदेशालय से किताब और एसओजी जयपुर से मुकेश कुमार शर्मा को तैनात किया गया है। बीकानेर रेंज की जिम्मेदारी अब उदयपुर रेंज से आए संजय सिंह और एटीएस/एएनटीएफ से आए रामविलास विश्नोई को सौंपी गई है। भरतपुर रेंज में भी चार नए चेहरों की एंट्री हुई है, जिनमें अजमेर रेंज से पूरणमल मीणा, कोटा रेंज से अनिल कुमार गौतम, जयपुर रेंज से मांगेलाल और जीआरपी रेंज से रामकेश मीना शामिल हैं। इसी क्रम में जोधपुर रेंज में पृथ्वीपाल सिंह, कोटा रेंज से नरेश कुमार निर्वाण, उदयपुर रेंज से रमेश कुमार सर्वटा और लीगल सैल से महेश श्रीमाली को लगाया गया है। कोटा रेंज में रामनारायण भंवरिया, विनोद सामरिया, महावीर प्रसाद मीणा, भंवर सिंह जाखड, हनुमान सहाय वर्मा, जयकिशन सोनी और हमीर सिंह को नई पोस्टिंग मिली है, जबकि शकील अहमद और दलीप कुमार खदाव को उदयपुर रेंज की जिम्मेदारी दी गई है।