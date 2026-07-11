11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IRCTC New Website: जल्द लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट, आसान हो जाएगी रेल टिकट की बुकिंग, हटेंगे पॉप-अप

IRCTC: आईआरसीटीसी जल्द ही अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है, जिससे रेल टिकट बुकिंग पहले से आसान और तेज होगी। नई वेबसाइट में मौजूदा सिस्टम की कई तकनीकी कमियों को दूर किया गया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jul 11, 2026

IRCTC New Website

एआई तस्वीर

जयपुर। अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) की एप पर रेल टिकट की बुकिंग आसान होगी। भारतीय रेलवे जल्द ही इसकी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग के बाद रेल यात्रियों को आईआरसीटीसी की नई व अधिक तेज वेबसाइट मिलेगी। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) के अधिकारियों ने जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) के छात्रों को वेबसाइट की समीक्षा करते हुए बीटा वर्जन दिखाकर फीडबैक मांगा है।

नई वेबसाइट में उन कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है, जिनकी शिकायत यात्री लंबे समय से करते आ रहे हैं। फिलहाल वेबसाइट को नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) से जोड़ा जा रहा है और इसके पूरी तरह शुरू होने में अभी कुछ माह और लगने की संभावना है। जानकारी के अनुसार एमएनआईटी के छात्रों ने कुछ सप्ताह पहले रेलवे को आईआरसीटीसी की मौजूदा वेबसाइट की तकनीकी कमियों को लेकर फीडबैक दिया था, जिसके बाद रेलवे उनमें सुधार करते हुए नई वेबसाइट लाने की तैयारी कर रहा है।

पहले लॉन्च होगा बीटा वर्जन

इसके तहत सबसे पहले बीटा वर्जन लॉन्च किया जाएगा। जिसके परीक्षण और फीडबैक के बाद नई एप रेल यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। रेलवे के अनुसार वर्तमान वेबसाइट पर टिकट बुकिंग के दौरान बार-बार कैप्चा भरना, अनावश्यक पॉप-अप आना, कई चरणों में टिकट बुकिंग पूरी करना और अलग-अलग श्रेणियों में सीट उपलब्धता देखने जैसी समस्याएं यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के समय वेबसाइट धीमी पड़ने, लॉगआउट होने और भुगतान में देरी की शिकायतें भी लगातार मिलती रही हैं। नई वेबसाइट में इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

टिकट बुकिंग का समय बचेगा

अब अनावश्यक कैप्चा और पॉप-अप नहीं होंगे, जिससे टिकट बुकिंग का समय बचेगा। सभी श्रेणियों की सीट उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी और टिकट बुकिंग के चरण कम कर दिए गए हैं। जिससे बुकिंग पहले की तुलना में तेज होगी। बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों को हर बार नाम, आयु और अन्य विवरण दर्ज नहीं करने पड़ेंगे और उनकी जानकारी अगली बुकिंग में स्वतः उपलब्ध होगी।

पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम भी होगा अपग्रेड

उत्तर-पश्चिम रेलवे अधिकारियों के अनुसार वेबसाइट के साथ-साथ करीब चार दशक पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस सिस्टम पर ही आईआरसीटीसी सहित विभिन्न रेलवे टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म संचालित होते हैं। तकनीकी कारणों से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि अपग्रेडेशन के दौरान भी सेवाएं बाधित न हों। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग में बॉट्स की दखल कम करने के लिए भी लगातार तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं ताकि वास्तविक यात्रियों को टिकट बुक करने में अधिक सुविधा मिल सके।

व्हाट्सएप यूजरनेम विवाद के बाद केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए बन सकते हैं एक जैसे नियम

ये भी पढ़ें
Messaging Apps

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 08:54 pm

Published on:

11 Jul 2026 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IRCTC New Website: जल्द लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट, आसान हो जाएगी रेल टिकट की बुकिंग, हटेंगे पॉप-अप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानसून की बेरुखी से राजस्थान बेहाल, जानिए कब शुरू होगा झमाझम बारिश का अगला दौर

Rajasthan weather update
जयपुर

IPS जगमोहन मीणा के बाद एक और आईपीएस ने दिया इस्तीफा, ट्रेनिंग बीच युवा अधिकारी ने छोड़ी नौकरी

IPS CA Ramdas Resignation
जयपुर

‘जब पापा को मार दिया तो तुम क्या चीज हो,’ जयपुर के नीरज शर्मा हत्या मामले में मामा का बड़ा खुलासा

Jaipur Ayushi
जयपुर

संतान से पहले आर्थिक सुरक्षा चाहती है आज की युवा पीढ़ी

money
ओपिनियन

संपादकीय: मध्य-पूर्व के समुद्र मेंडूबती-उतराती ‘शांति’

america iran
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.