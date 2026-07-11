IRCTC New Website: जल्द लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट, आसान हो जाएगी रेल टिकट की बुकिंग, हटेंगे पॉप-अप

इसके तहत सबसे पहले बीटा वर्जन लॉन्च किया जाएगा। जिसके परीक्षण और फीडबैक के बाद नई एप रेल यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। रेलवे के अनुसार वर्तमान वेबसाइट पर टिकट बुकिंग के दौरान बार-बार कैप्चा भरना, अनावश्यक पॉप-अप आना, कई चरणों में टिकट बुकिंग पूरी करना और अलग-अलग श्रेणियों में सीट उपलब्धता देखने जैसी समस्याएं यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के समय वेबसाइट धीमी पड़ने, लॉगआउट होने और भुगतान में देरी की शिकायतें भी लगातार मिलती रही हैं। नई वेबसाइट में इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।