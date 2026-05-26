जयपुर में सड़क हादसों का खतरनाक ट्रेंड; शाम 6 से 9 बजे का वक्त ‘सबसे घातक’, NCRB रिपोर्ट में खुलासा

जब डेटा साफ बता रहा है कि शाम 6 से रात 9 बजे के बीच सबसे ज्यादा खून सड़‌कों पर बह रहा है, तो पुलिस की तैनाती थानों के बजाय दुर्घटना संभावित 'ब्लैक स्पॉट्स' पर होनी चाहिए। साथ ही, दिन के उजाले में होने वाली ओवरस्पीडिंग को रोकने के लिए नेशनल हाईवेज और मुख्य सड़‌कों पर एआइ आधारित स्पीड रडार कैमरे सक्रिय किए जाने चाहिए।