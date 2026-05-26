Rajasthan : उम्र के अंतिम पड़ाव पर खत्म हो रहा रिश्तों का मोल, गलत नाम-पते बताकर मरीजों को छोड़ जाते हैं अपने

इन मरीजों के लिए अस्पताल का स्टाफ ही परिवार बन जाता है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी उनकी देखभाल करते हैं। कुछ नर्सिंग स्टाफ इस काम में बेहद सक्रिय है। ठीक होने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम भेजा जाता है। कई लावारिस मरीज इलाज के दौरान ही दम तोड़ देते हैं। उनके शव कई दिनों तक मोर्चरी में रखे रहते हैं। परिजनों का पता न चलने पर प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कराया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि अपनों की बेरुखी बुजुर्गों को अंदर तक तोड़ रही है। कई बुजुर्ग बार–बार यही पूछते हैं-घर वाले कब आएंगे?