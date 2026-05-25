Rajasthan Unique Idea : जयपुर के स्टार्टअप की आनंद महिंद्रा ने की जमकर तारीफ, जानें प्रतीक तिवारी ने क्या किया?

Unique Idea : जयपुर के प्रतीक तिवारी के स्टार्टअप लिविंग ग्रीन ऑर्गेनिक्स की देशभर में चर्चाएं शुरू हो गई है। हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस तकनीक का वीडियो साझा करते हुए इसकी सराहना की थी। दरअसल, प्रतीक तिवारी ने कॉर्पोरेट की मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर उद्यमिता का रास्ता चुना। उनके स्टार्टअप ने शहरी जीवन की बड़ी समस्या गर्मी और शुद्ध भोजन की कमी का अनोखा समाधान दिया है। इस तकनीक से छतें हरियाली से ढक जाती है, जिससे सीधी धूप कंक्रीट तक नहीं पहुंचती। इसके कारण घर के अंदर का तापमान 6 से 7 डिग्री तक कम हो जाता है। साथ ही बिजली की खपत भी घटती है, क्योंकि एयर कंडीशनर की जरूरत कम हो जाती है। अब तक देश के 4,000 से अधिक परिवार इस तकनीक को अपना चुके हैं और अपने घरों में ताजी सब्जियां उगा रहे है।