Jaipur Anu Meena Suicide Case: इंजीनियर पति के कामवाली बाई से थे अवैध संबंध, विरोध करने पर पत्नी से करता था मारपीट

परिवार का आरोप है कि गौतम के साथ शराब पीने वाला उसका दोस्त मनीष मीणा भी उसे उकसाता था। उधर, अक्टूबर 2025 में हालात और खराब हो गए। अनु ने अपनी मां माया देवी को फोन कर रोते हुए बताया था कि गौतम का घर में काम करने वाली महिला के साथ संबंध है। विरोध करने पर वह उसे बेरहमी से पीटता है। फोन पर अनु बार-बार कहती रही मुझे यहां से ले जाओ, नहीं तो वह मुझे मार डालेगा। भाई का आरोप है कि पति की प्रताड़ना और लगातार मानसिक टॉर्चर से परेशान होकर 7 अप्रेल को अनु ने मौत को गले लगा लिया। बेटी को खोने के बाद परिवार सदमे में है और आरोपी पति अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है।