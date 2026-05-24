Jaipur Crime: वीडियो कॉल पर पति से बात करते हुए पत्नी ने की आत्महत्या! सीसीटीवी से हुआ बेरहमी का खुलासा

परिजनों का आरोप है कि घटना के समय वह अपने पति गौतम मीणा के साथ वीडियो कॉल पर थी। अनु के भाई नीरज मीणा ने बताया कि घटना के कुछ दिनों बाद जब उन्होंने अनु के बच्चों से बात की, तो बच्चों ने कहा कि उनकी मां के मोबाइल में कुछ वीडियो मौजूद हैं। इसके बाद परिवार ने मोबाइल की जांच की। मोबाइल में घर के सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनमें आरोपी गौतम मीणा अनु के साथ मारपीट और घर में तोड़फोड़ करता दिखाई दे रहा है।