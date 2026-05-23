Dungarpur News: दोस्तों संग नहाने गया 11 साल का मासूम डूबा, परिवार में मचा कोहराम

वहीं डूंगरपुर के चौरासी थाना क्षेत्र के चौकी धावड़ी फला गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई प्रभुलाल पुत्र स्वर्गीय हाजा रोत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका भाई दिनेश रोत घर से किराणा दुकान पर सामान लेने पैदल जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आई एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया।