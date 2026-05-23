Sirohi News: सिरोही से बड़ी खबर, मिट्टी का टीला ढहा, दबने से महिला समेत दो मजदूरों की मौत

सूचना पर सिरोही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों मजदूरों को मिट्टी से बाहर निकालकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में जान गंवाने वालों में एक महिला मजदूर और एक पुरुष मजदूर शामिल हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों मृतक पिंडवाड़ा तहसील के साबेला गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।