22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

सिरोही: नकली सोने पर दो बैंकों से लिया 1.44 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन, वैल्यूअर सहित चार आरोपी गिरफ्तार

सिरोही में कोतवाली पुलिस ने दो अलग-अलग बैंकों में नियुक्त वैल्यूअरों (मूल्यांकनकर्ता) की मिलीभगत से नकली सोना जमा करवाकर 1.44 करोड़ गोल्ड लोन प्राप्त करने के मामले में एक वैल्यूअर सहित चार आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

kamlesh sharma

May 22, 2026

fake gold loan

सांकेतिक तस्वीर

Sirohi Gold Loan Fraud : सिरोही। कोतवाली पुलिस ने दो अलग-अलग बैंकों में नियुक्त वैल्यूअरों (मूल्यांकनकर्ता) की मिलीभगत से नकली सोना जमा करवाकर 1.44 करोड़ गोल्ड लोन प्राप्त करने के मामले में एक वैल्यूअर सहित चार आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। कोतवाली थानाधिकारी कैलाशदान ने बताया कि गठित टीम ने IDBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में नियुक्त वैल्यूअरों की मिलीभगत से नकली सोना जमा करवाकर बैंक से धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों और एक वैल्यूअर को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि प्रथम प्रकरण में आईडीबीआई बैंक के वैल्यूअर (मूल्यांकनकर्ता) शेख अम्बर अली ने लोनधारक नूर मोहम्मद पुरकैत, सोमनाथ सी और रविन्द्र सिंह के साथ सांठगांठ कर नकली आभूषणों को असली बताकर झूठी रिपोर्ट तैयार की। इस आधार पर बैंक ने नकली आभूषणों को असली मानकर गिरवी रख लिया और लोनधारकों को लगभग 75.34 लाख रुपए का गोल्ड लोन जारी कर दिया। बाद में किस्तें जमा नहीं करवाकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई। इस मामले में 16 नवम्बर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

नकली आभूषणों को असली बताकर तैयार की झूठी रिपोर्ट

द्वितीय प्रकरण में पंजाब नेशनल बैंक के वैल्यूअर मोतीलाल सोनी ने नूर मोहम्मद पुरकैत, सोमनाथ सी और शेख अम्बर अली के साथ मिलकर नकली आभूषणों को असली बताकर झूठी रिपोर्ट तैयार की। इस आधार पर बैंक ने नकली आभूषणों को असली मानकर गिरवी रख लिया और लोनधारकों को लगभग 68.69 लाख रुपए का गोल्ड लोन जारी किया। बाद में किस्तें जमा नहीं करवाकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई।

षड्यंत्र रचकर लाखों रुपए का गोल्ड लोन लिया

इस मामले में 13 सितम्बर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने लोन धारकों नूर मोहम्मद पुरकैत, सोमनाथ सी, रविन्द्र सिंह के खातों की डिटेल और गोल्ड ऋण के दस्तावेज बैंक से प्राप्त किए। साथ ही वेल्यूअर मोतीलाल सोनी व शेख अम्बर अली की नियुक्ति संबंधी दस्तावेज भी जुटाए। इन दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि दोनों वेल्यूअरों ने लोनधारकों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचकर नकली सोने को असली बताकर बैंक से लाखों रुपए का गोल्ड लोन प्राप्त किया और अमानत में खयानत की।

चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि प्रकरण में हावड़ा पश्चिम बंगाल हाल गांधी लाइन सिरोही निवासी वैल्यूअर शेख अम्बर अली पुत्र गुलाम मुर्तजा और लोन उठाने वाले जिला हुगली पश्चिम बंगाल हाल गांधी लाइन सिरोही निवासी सोमनाथ सी पुत्र अंचिता सी, जिला हुगली पश्चिम बंगाल हाल झुपाघाट सिरोही निवासी नूर मोहम्मद पुरकेईत पुत्र जहरली पुरकेईत मुसलमान व सिरोही निवासी रविन्द्र सिंह पुत्र विक्रमसिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें

Alwar News: नकली सोने के गहनों पर गोल्ड लोन में 98 लाख का फर्जीवाड़ा उजागर 
अलवर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 May 2026 09:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / सिरोही: नकली सोने पर दो बैंकों से लिया 1.44 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन, वैल्यूअर सहित चार आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi Accident : हाईवे पर दर्दनाक हादसा : अज्ञात वाहन की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, दो युवकों की मौत

sirohi car accident
सिरोही

Sirohi Rape: शातिर मजदूर ने दो सगी बहनों का किया अपहरण, एक से किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

sirohi rape news
सिरोही

Rajasthan News: पत्नी के चरित्र पर था शक, सुनसान जंगल में ले जाकर कर दी हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

rajasthan police
सिरोही

राजस्थान में दर्दनाक हादसा: विवाह से 3 दिन पहले दूल्हे सहित तीन की मौत, शादी वाले घर में पसरा मातम

sirohi accident news
सिरोही

नींबू पानी में नशा, कमरे में गुनाह…एंग्जायटी पीड़ित लड़की से तांत्रिक ने किया बलात्कार, धमकी दे लूटे गहने और कैश

Sirohi Fake Healer Rapes
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.