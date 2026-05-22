Sirohi Rape: शातिर मजदूर ने दो सगी बहनों का किया अपहरण, एक से किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वॉड, एफएसएल तथा एमओबी टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान करीब 12 घंटे में महिला की पहचान आशाबेन उर्फ हंसा निवासी जालोर के रूप में हुई, जो हाल में गुजरात के नाडियाड में रह रही थी। पुलिस ने आसपास लगे कैमरों के दृश्य खंगाले। इसमें एक संदिग्ध कार घटनास्थल की ओर जाती दिखाई दी। वाहन नंबर और मोबाइल कॉल विवरण के आधार पर पुलिस मृतका के पति दिनेश कुमार तक पहुंची। पूछताछ में शक गहराने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।