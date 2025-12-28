Rajasthan Crime: जिस नाबालिग लड़की का बलात्कार करने पर गया था जेल, अब उसी का अपहरण कर ले गया आरोपी

परिवादी ने बताया कि आरोपी लड़के ने अप्रैल 2024 में भी नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने उसके अश्लील फोटो भी ले लिए थे। उस समय मामला दर्ज करवाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान भी पेश किया था।