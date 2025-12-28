28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan Crime: जिस नाबालिग लड़की का बलात्कार करने पर गया था जेल, अब उसी का अपहरण कर ले गया आरोपी

Crime News: एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक एक साल पहले लड़की से बलात्कार किया था। अब उसका न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर अपहरण कर ले गया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Arvind Rao

Dec 28, 2025

Crime News

नाबालिग का अपहरण (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

Sikar Crime News: सीकर जिले में एक परिवादी ने 17 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया है। परिवार ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें एक आरोपी उनकी बेटी को ले जाते हुए दिखाई दे रहा है।

बता दें कि आरोपी पिछले साल नाबालिग के साथ बलात्कार कर चुका है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। परिवादी पिता ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है।

पिता के मुताबिक, 23 दिसंबर सुबह करीब 9:45 बजे उनका बेटा बच्ची को कॉलेज छोड़ कर आया था। कॉलेज का टाइम पूरा होने के बाद भी बेटी घर पर नहीं पहुंची तो परिवार ने आसपास में तलाश की।

सीसीटीवी फुटेज में ले जाते हुए दिखा

24 दिसंबर को परिवार ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें एक लड़का नाबालिग को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। आरोप है कि 24 साल की उम्र का लड़का नाबालिग को बहला-फुसलाकर और दबाव बनाकर अपहरण कर अपने साथ ले गया।

पहले भी दुष्कर्म कर अश्लील फोटो ले लिए थे

परिवादी ने बताया कि आरोपी लड़के ने अप्रैल 2024 में भी नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने उसके अश्लील फोटो भी ले लिए थे। उस समय मामला दर्ज करवाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान भी पेश किया था।

पिता के मुताबिक, उस समय आरोपी को जेल भी हुई थी। अब एक बार फिर आरोपी लड़का न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को अपने साथ ले गया है।

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: राजस्थान में आज रात 12 बजे से 108 और 104 एंबुलेंस सेवा बंद, कर्मचारी यूनियन ने किया हड़ताल का एलान
जयपुर
Rajasthan 108 and 104 ambulance services shut down

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 12:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Crime: जिस नाबालिग लड़की का बलात्कार करने पर गया था जेल, अब उसी का अपहरण कर ले गया आरोपी

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

khatu Dham fair: खाटू धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रींगस के लिए रेलवे चलाएगा 24 मेला स्पेशल ट्रेन

khatu shyam Fair Special Train
सीकर

सीकर में लड़कियां और महिलाएं क्यों छोड़ रही घर? परिवार-पुलिस की बढ़ी टेंशन, जानें 5 साल में कितने बढ़ गए मामले?

Sikar News
सीकर

नेत्रदान: शिक्षिका ने मृत्यु के बाद भी बांटी रोशनी , विडंबना: सीकर में नेत्रदान सुविधा नहीं होने से सरदारशहर से आई टीम

सीकर

जमीनी हकीकत: सरकार से हर साल लेते हैं दो करोड़ से ज्यादा अनुदान फिर भी सुविधाओं का टोटा

सीकर

सीकर में सरकारी शिक्षक के 14 वर्षीय इकलौते बेटे ने की आत्महत्या, परिवार में छाया मातम

Youth committed suicide in Churu
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.