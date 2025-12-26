नेत्रदान: शिक्षिका ने मृत्यु के बाद भी बांटी रोशनी , विडंबना: सीकर में नेत्रदान सुविधा नहीं होने से सरदारशहर से आई टीम

सीकर. जीवनभर बच्चों को शिक्षा का उजाला देने वाली शिक्षिका किरण तनेजा मृत्यु के बाद भी नेत्र ज्योति प्रज्जवलित कर गई । शिक्षिका के नेत्रदान से न केवल दो नेत्रहीनों को नई ²ष्टि मिलेगी, बल्कि समाज में फैली नेत्रदान को लेकर भ्रांतियों पर भी प्रहार हुआ है। विड्बना की बात है कि मेट्रो सिटी बनने की ओर अग्रसर सीकर जिले में नेत्रदान की सुविधा नहीं होने से सरदारशहर से आई टीम ने श्मशान स्थल पर ही नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की। आइबैंक को ऑर्डिनेटर गणेश दास स्वामी और प्राणनाथ हॉस्पिटल,सरदारशहर के मैनेजर शांतिलाल चौरडिय़ा ने नेत्रदान के लिए एंबुलेंस से इबीएसआर के सरदार शहर चैप्टर के टेक्नीशियन भंवरलाल और सहयोगी दिनेश शर्मा को सीकर भेजा। शिक्षिका के परिजन सुदेश तनेजा ने बताया कि नेत्रदान में मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम, शाइन इंडिया,आईबैंक सोसायटी सरदारशहर चेप्टर, प्राणनाथ हॉस्पिटल, और तेरापंथ युवक परिषद सरदारशहर का सहयोग रहा।