Shekhawati Crime: फ्री वीजा देकर भेजा थाईलैंड, सीकर के युवक से नौकरी के बजाय करवाने लगे ये गलत काम

आरोप है कि उसे ऐसे लोगों के पास भेजा गया जो साइबर ठगी का काम करते हैं। साइबर ठगों ने उसे अपने चंगुल में फंसाया और उसे वहां बंदी बना लिया। परिवादी अभिषेक ने बचकर किसी प्रकार मोबाइल से परिवार से बात कर विदेश मंत्रालय में शिकायत दी। ऐसे में वह बड़ी मुश्किल से वह वापस भारत लौटा है। अभिषेक का आरोप है कि उसे विदेश भेजने के लिए विकास अग्रवाल का मैसेज उसके पिता के टेलीग्राम एप पर आया था।