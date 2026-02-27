आरजीएचएस घोटाला : तीन साल की फाइलें खुलीं, 30 डॉक्टर जांच के दायरे में, AI के जरिए हुई ऑडिट में फंसे

सीकर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में अनियमितताओं को लेकर अब सरकार ने पूरी तरह सख्ती का मूड बना लिया है। मुख्यालय स्तर से विशेष जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें कल्याण अस्पताल के सर्जरी, आर्थो, साइकेट्री और पल्मोनरी विभाग के चिकित्सकों की योजना में लिखी पर्चियां खंगाली जा रही हैं। जांच के दायरे में अब जिला मुख्यालय की एक अन्य लैब भी आ गई है।