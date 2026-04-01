राजस्थान : लव यू मां, मैं तेरे साथ जिंदगी नहीं बिता पाया… लिखकर फंदे से झूला बेटा, सुसाइड नोट से हुआ बड़ा खुलासा

सुसाइड नोट में आगे लिखा है कि पहले प्यार से और फिर धमकाकर कहा गया कि उसकी पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पोस्टिंग रही है और वह लोगों को मारता रहा है। महेंद्र पर भी पैसे को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे सूचना मिली कि पालवास रोड पर पूनम रेस्टोरेंट के सामने एक दुकान में युवक ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की और सुसाइड नोट के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है।