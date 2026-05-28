NEET छात्र के परिवार संग राहुल गांधी से मिला सीकर का हिस्ट्रीशीटर, आधे घंटे तक बैठा रहा साथ

उन्होंने लिखा कि देश के लाखों छात्र पढ़ाई, प्रतियोगिता और भविष्य के दबाव में जी रहे हैं। जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, बल्कि एक बच्चे का सपना और पूरा परिवार टूट जाता है। राहुल गांधी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि भले उनकी सरकार नहीं है, लेकिन न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने छात्र की बहन के सिर पर हाथ रखकर कहा कि वह उनकी भी बहन है।