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खाटूश्यामजी : होटल में भीषण आग, एकादशी मेले की हलचल के बीच अफरा-तफरी, देखें VIDEO

खाटूश्यामजी की 'राधे की हवेली' होटल में भीषण आग से मची अफरातफरी! शुक्ल पक्ष एकादशी मेले के बीच संकरी गलियों और अतिक्रमण ने बढ़ाई आफत। प्रशासन की बड़ी अनदेखी पर ग्राउंड रिपोर्ट।

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Nakul Devarshi

May 26, 2026

khatushyam ji hotel fire

Khatu Shyam Ji Radhe Ki Haveli Hotel Fire Incident

राजस्थान के सबसे बड़े और आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा खाटूश्यामजी के दरबार से इस समय एक बेहद विचलित और डरा देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। कल 27 मई से आयोजित होने वाले पवित्र शुक्ल पक्ष एकादशी मेले को लेकर आज से ही देश के कोने-कोने से लाखों श्याम भक्तों का हुजूम श्याम नगरी में प्रवेश कर रहा है। पूरा कस्बा 'हारे के सहारे' के जयकारों से गूंज रहा है। लेकिन इसी बीच, मुख्य बाजार के नजदीक स्थित होटल 'राधे की हवेली' की ऊपरी मंजिल से अचानक आग की भयानक लपटें और काले धुएं का ऐसा गुबार उठा कि चारों तरफ चीख-पुकार मच गई।

अज्ञात कारणों के चलते लगी इस भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। होटल के कमरों और खिड़कियों से निकलती आग की लपटों को देखकर आसपास के पूरे रिहायशी और व्यापारिक इलाके में जबरदस्त दहशत फैल गई। लोग अपनी दुकानों और घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने लगे। होटल के चारों तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी, जिससे स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो गई।

दमकलें थीं मौजूद, लेकिन रास्ते बने सबसे बड़ी आफत

जैसे ही होटल 'राधे की हवेली' में आग की सूचना श्री श्याम मंदिर कमेटी और नगर पालिका प्रशासन को मिली, तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना किया गया। नगर पालिका और मंदिर कमेटी के पास अत्याधुनिक और बड़ी दमकल गाड़ियां तो मौजूद हैं, लेकिन खाटूश्यामजी कस्बे के मुख्य बाजार की भौगोलिक हकीकत और प्रशासनिक लापरवाही ने इस आपदा को और बड़ा बना दिया।

कस्बे के मुख्य रास्ते और गलियां आज भी इस कदर संकरी हैं कि वहां से दो चौपहिया वाहन एक साथ नहीं गुजर सकते। ऊपर से स्थानीय दुकानदारों और रसूखदारों द्वारा किए गए बेतरतीब अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण ने इन रास्तों को और भी ज्यादा छोटा कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई सरकारी दमकल गाड़ियां तंग गलियों के मोड़ों पर ही फंस गईं और चाहकर भी सीधे होटल 'राधे की हवेली' के मुख्य गेट तक समय पर नहीं पहुंच सकीं।

  • स्थानीय युवाओं और पानी के टैंकरों ने संभाला मोर्चा

जब सरकारी सिस्टम के बड़े वाहन संकरी सड़कों के चक्रव्यूह में फंस गए, तब स्थानीय लोगों, होटल स्टाफ और खाटूश्यामजी के जांबाज युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा संभाला। दमकलकर्मियों ने पाइपों को लंबी दूरी तक फैलाया और तंग गलियों के बीच से रेंगते हुए आग की लपटों तक पानी पहुंचाने की जद्दोजहद शुरू की।

दमकलकर्मियों और स्थानीय युवाओं की घंटों की कड़ी मशक्कत, भारी सूझबूझ और अदम्य साहस के बाद आखिरकार आग की बेकाबू लपटों पर पूरी तरह काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि समय रहते होटल के भीतर फंसे स्टाफ और कुछ श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया। फिलहाल आग लगने के असली कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है।

2 दिन पहले ही 'पत्रिका' ने किया था आगाह

इस पूरे हादसे का सबसे बड़ा और कड़वा प्रशासनिक सच यह है कि यह आग कोई अचानक आई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह सिस्टम की जानबूझकर की गई आपराधिक अनदेखी का नतीजा है। अभी ठीक दो दिन पहले ही 'राजस्थान पत्रिका' ने एक अभियान चलाकर सरकार और स्थानीय प्रशासन को चीख-चीखकर आगाह किया था कि खाटूश्यामजी की व्यवस्थाएं इस समय पूरी तरह 'रामभरोसे' चल रही हैं।

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पत्रिका ने अपनी 'ग्राउंड रिपोर्ट' में लिखा था कि आस्था के इस महा-सैलाब के बीच लोगों की 'सुरक्षा' पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। कस्बे की सुस्त प्रशासनिक व्यवस्था और संकरे रास्ते किसी भी दिन एक बहुत बड़े और भयानक हादसे को खुला न्योता दे रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले अधिकारियों ने इस मीडिया रिपोर्ट को बेहद हल्के में लिया और दो दिन बाद ही यह खौफनाक चेतावनी सच साबित हो गई।

26 मार्च 2013 का वो खौफनाक 'अग्निकांड'

होटल 'राधे की हवेली' की यह आग स्थानीय श्याम भक्तों और पुराने व्यापारियों को 13 साल पुराने उस काले अतीत की याद दिला गई, जिसने पूरे सीकर जिले को रुला दिया था। 26 मार्च 2013 की उस काली रात को खाटूश्यामजी के मुख्य बाजार स्थित कबूतर चौक में एक ऐसी ही भीषण आग ने भयंकर कोहराम मचाया था।

तीन दुकानदार जिंदा जले: कबूतर चौक की दुकानों में लगी आग इतनी भयानक थी कि तीन स्थानीय दुकानदार दुकानों के भीतर ही आग की लपटों में घिर गए। संकरी गलियों के कारण दमकल गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच सकीं और वे तीनों तड़प-तड़पकर जिंदा जल गए।

करोड़ों का स्वाहा: उस अग्निकांड में करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया था। तब भी प्रशासन ने बड़े-बड़े वादे किए थे कि खाटूश्यामजी के रास्तों को चौड़ा किया जाएगा और हर गली में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी जमीनी हालात ढाक के तीन पात ही हैं।

हाईकोर्ट के आदेश भी ठेंगे पर

खाटूश्यामजी का स्थानीय प्रशासन न केवल मीडिया की चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा है, बल्कि वह माननीय न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करने का भी दोषी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने इसी साल 16 जनवरी 2026 को एक बेहद स्पष्ट और कड़ा ऐतिहासिक आदेश जारी किया था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि खाटूश्यामजी के मुख्य मंदिर मार्ग, प्रवेश मार्ग और निकासी मार्गों से हर तरह का अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए और सड़कों को चौड़ा किया जाए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति (जैसे आग लगना या भगदड़ मचना) में एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियां बिना किसी रुकावट के सीधे घटना स्थल तक पहुंच सकें। लेकिन प्रशासनिक इच्छाशक्ति के घोर अभाव और स्थानीय रसूखदारों के दबाव के कारण इस आदेश को फाइलों के नीचे दबा दिया गया, जिसका खामियाजा आज 'राधे की हवेली' होटल के रूप में भुगतना पड़ा।

अब 'स्मार्ट सिटी' और 'दमकल बाइक' का सहारा

होटल 'राधे की हवेली' में लगी इस भीषण आग और प्रशासनिक विफलता पर जब चारों तरफ से तीखे सवाल उठने लगे, तो नगर पालिका खाटूश्यामजी के अधिशासी अधिकारी (EO) ओमप्रकाश चौधरी खुद सामने आए। उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए एक नया एक्शन प्लान मीडिया के सामने रखा है।

ईओ ओमप्रकाश चौधरी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा:

मुख्य बाजार में विशेष पानी की पाइपलाइन: आपदा प्रबंधन को आधुनिक और मजबूत करने के लिए अब 'स्मार्ट सिटी योजना' के तहत खाटूश्यामजी के पूरे मुख्य बाजार के नीचे पानी की एक विशेष हाई-प्रेशर पाइपलाइन डाली जाएगी, जिसमें जगह-जगह फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे ताकि गाड़ी न पहुंचने पर भी सीधे पाइप लगाकर आग बुझाई जा सके।

छोटे दमकल वाहन और फायर बाइक की मांग: कस्बे के तंग रास्तों और संकरी गलियों की कड़वी जमीनी हकीकत को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन अब श्री श्याम मंदिर कमेटी और स्थानीय उपखण्डाधिकारी (SDM) से विशेष रूप से छोटे आकार के दमकल वाहन (Mini Fire Tenders) और संकरी गलियों में तेजी से दौड़ने वाली अत्याधुनिक 'दमकल बाइक' (Fire Bikes) उपलब्ध कराने की लिखित मांग कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा होने पर संकरे रास्ते रुकावट न बन सकें।

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Updated on:

26 May 2026 10:52 am

Published on:

26 May 2026 10:26 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / खाटूश्यामजी : होटल में भीषण आग, एकादशी मेले की हलचल के बीच अफरा-तफरी, देखें VIDEO

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