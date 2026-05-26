खाटूश्यामजी : होटल में भीषण आग, एकादशी मेले की हलचल के बीच अफरा-तफरी, देखें VIDEO

राजस्थान के सबसे बड़े और आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा खाटूश्यामजी के दरबार से इस समय एक बेहद विचलित और डरा देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। कल 27 मई से आयोजित होने वाले पवित्र शुक्ल पक्ष एकादशी मेले को लेकर आज से ही देश के कोने-कोने से लाखों श्याम भक्तों का हुजूम श्याम नगरी में प्रवेश कर रहा है। पूरा कस्बा 'हारे के सहारे' के जयकारों से गूंज रहा है। लेकिन इसी बीच, मुख्य बाजार के नजदीक स्थित होटल 'राधे की हवेली' की ऊपरी मंजिल से अचानक आग की भयानक लपटें और काले धुएं का ऐसा गुबार उठा कि चारों तरफ चीख-पुकार मच गई।