Sikar: घर में अकेली थी… रात में आ गया परिचित, बलात्कार के बाद बनाया अश्लील वीडियो, महिला ने पति से बयां किया दर्द

सीकर। राजस्थान के सीकर में शादीशुदा महिला को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने और उसके बाद बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक पर अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने और जेवरात व नकदी हड़पने का आरोप भी लगाया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसका परिचित युवक रात को घर आया और खाने के लिए सामान मंगवाया।