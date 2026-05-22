शेखावाटी समाचार: अब सीकर-झुंझुनू में दूध से लेकर दही-छाछ तक होगा महंगा, जानिए कितनी बढ़ेगी रेट

गौरतलब है कि हाल ही जयपुर सरस डेयरी ने दूध, दही और छाछ पर दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वृद्धि की थी। इसके बाद सीकर एवं झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पलसाना (सरस डेयरी पलसाना) ने भी अपने दूध, दही व छाछ की दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। डेयरी की ओर से दूध उत्पादों की दरों में वृद्धि को लेकर एक प्रस्ताव बनाकर आरसीडीएफ मुख्यालय जयपुर भेजा गया है। इस प्रस्ताव को शीघ्र ही मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है और इसके अनुसार सोमवार से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी।