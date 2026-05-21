Sikar news : विडम्बना – मरीजों को दवा दे रहे या धोखा !

सीकर. मरीजों की जान बचाने वाली दवाएं ही अब उनकी सेहत के लिए खतरा बनती जा रही हैं। प्रदेश में दवा जांच प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट में लगातार एंटीबायोटिक, जीवनरक्षक इंजेक्शन, हार्ट की दवा, नसों की कमजोरी दूर करने वाली दवाएं, सर्दी-जुकाम की सिरप और यहां तक कि मेहंदी कोन तक जांच में फेल हो रहे हैं। यह खुलासा औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से एक मई से पन्द्रह मई तक लिए गए सैम्पल की जांच रिपोर्ट में हुआ है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कई दवाओं में जरूरी घुलनशील तत्व तक नहीं मिले, जबकि कुछ दवाएं तय गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं। ड्रग कंट्रोल विभाग ने ऐसी दवाओं के सैम्पल फेल होने के बाद संबंधित बैच बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश दिए हैं। निर्माता कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। लगातार हर पखवाड़े सामने आ रही रिपोर्टों ने मरीजों की चिंता बढ़ा दी है। चिकित्सकों का कहना है कि अमानक दवा से बीमारी ठीक होने में देरी, संक्रमण बढ़ने और दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने का खतरा रहता है।