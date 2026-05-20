Sikar Crime शटर बंद : दीवार के छेद और पाइप से बेची जा रही देर रात तक शराब

सीकर. शिक्षा नगरी सीकर देशभर में एक अलग ही पहचान है। सीबीएसई व आरबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणामों में देशभर में हमारे यहां के संस्थानों ने बेहतर परिणाम दिया है। वहीं नीट व जेईई एडवांस में भी हर साल टॉपर्स दे रहे हैं। ऐसे में पिपराली रोड स्थित एजुकेशन जोन में रात 8 बजे बाद धड़ल्ले से खुलेआम शराब बिक रही है। शराब ठेका संचालक व सेल्समैन महज औपचारिक तौर पर 8 बजे ठेकों के शटर बंद कर देते हैं, लेकिन शटर के नीचे छोटे से लोके के गुप्त गेट व ठेका की दीवार में बने छेद में से शराब बेचने का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। उद्योग नगर थाना पुलिस और आबकारी विभाग दोनों ही रात आठ बजे बाद अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कोई जरूरी कदम नहीं उठा रहे हैं। कोचिंग निगरानी समिति की बैठक में एजुकेशन जोन में शराब बेचे जाने का मुद्दा बहुत बार उठ चुका है लेकिन इस ओर ना तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन इस ओर देख रहा है।