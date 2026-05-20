20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar Crime: UP की महिलाओं ने रिटायर्ड फौजी के बैग से निकाले ₹1 लाख, बैंक गार्ड की सतर्कता से बचे

Bank Theft Case: सीकर के एसबीआई बैंक में बैंक गार्ड की सतर्कता से एक बड़ी चोरी होने से बच गई। पेंशन के रुपए निकालने आए रिटायर्ड फौजी के बैग से दो महिलाओं ने ₹1 लाख निकाल लिए, लेकिन समय रहते गार्ड ने दोनों को पकड़कर रकम बरामद कर ली। घटना के बाद पुलिस दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

May 20, 2026

Rajasthan Police Jeep

फोटो: पत्रिका

Rajasthan News: सीकर शहर के कोतवाली रोड स्थित एसबीआई बैंक में बैंक गार्ड की सतर्कता से एक बड़ी चोरी होने से बच गई। बैंक में पेंशन के रुपए निकालने आए एक सेवानिवृत्त फौजी के बैग से दो महिलाओं ने एक लाख रुपए निकाल लिए, लेकिन गार्ड की सूझबूझ और तत्परता से पूरी रकम वापस बरामद कर ली गई। घटना के बाद बैंक परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार रेवांसी, सिहोट बड़ी निवासी 61 वर्षीय भंवर सिंह पुत्र लादू सिंह मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे सीकर शहर के कोतवाली रोड स्थित एसबीआई बैंक पहुंचे थे। भंवर सिंह सेवानिवृत्त फौजी हैं और बैंक से अपनी पेंशन की राशि निकालने आए थे। उन्होंने बैंक से करीब चार लाख रुपए निकाले। इसके बाद वह नीचे लगी मशीन पर अपनी पासबुक में एंट्री करवाने लगे। इसी दौरान उनके पीछे खड़ी दो महिलाओं ने मौका देखकर उनके बैग की चेन खोल दी और उसमें से एक लाख रुपए निकाल लिए।

भंवर सिंह को अचानक बैग से छेड़छाड़ होने का एहसास हुआ। उन्हें शक होने पर उन्होंने तुरंत अपना बैग चेक किया तो उसमें से एक लाख रुपए गायब मिले। यह देखते ही उन्होंने तुरंत बैंक के गार्ड भागीरथ सिंह को इसकी जानकारी दी। गार्ड ने बिना समय गंवाए बैंक परिसर में मौजूद दोनों संदिग्ध महिलाओं पर नजर रखी और उन्हें पकड़ लिया।

गार्ड के पकड़ते ही युवती ने रुपए नीचे गिरा दिए

गार्ड के पकड़ते ही एक महिला घबरा गई और उसने चोरी किए गए रुपए नीचे गिरा दिए। इसके बाद गार्ड ने तुरंत रकम अपने कब्जे में लेकर ग्राहक भंवर सिंह को सौंप दी। बैंक प्रबंधन ने भी गार्ड की इस सतर्कता की सराहना की। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम में दो महिला कांस्टेबल भी शामिल थीं, जिन्होंने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों महिलाएं उत्तर प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं वे किसी संगठित गिरोह से जुड़ी तो नहीं हैं। एसबीआई बैंक के मैनेजर विविन ने गार्ड भागीरथ सिंह की तत्परता और ईमानदारी की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: पीजी मालिक ने नहाती लड़की का वीडियो बनाया, फिर वायरल करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार
सीकर
Sikar Girl raped

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 May 2026 01:26 pm

Published on:

20 May 2026 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar Crime: UP की महिलाओं ने रिटायर्ड फौजी के बैग से निकाले ₹1 लाख, बैंक गार्ड की सतर्कता से बचे

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां बनेगी फोरलेन सड़क, 180 अतिक्रमणकारियों पर चलेगा प्रशासन का पीला पंजा

Rajasthan-four-lane-road-project
सीकर

Sikar Crime शटर बंद : दीवार के छेद और पाइप से बेची जा रही देर रात तक शराब

एजुकेशन जोन पिपराली रोड पर रात आठ बजे बाद भी खुलेआम बिक रही शराब, पुलिस-प्रशासन मौन। पिपराली रोड पर रात आठ बजे बाद शराब ठेका के पास कोचिंग्स के बच्चे बैठे हुए हैं और शराब ठेकेदार नियमों को ताक पर रख खुलेआम शराब बेच रहे हैं
सीकर

Sikar News: गर्मी से बिगड़ा श्वान का मूड, पांच साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हो रहे शिकार

summer effect on dog
सीकर

Rajasthan Crime: पीजी मालिक ने नहाती लड़की का वीडियो बनाया, फिर वायरल करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार

Sikar Girl raped
सीकर

Sikar: अब रात को भी लगेगी इन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी, नए आदेश जारी

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.