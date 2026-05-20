Sikar Crime: UP की महिलाओं ने रिटायर्ड फौजी के बैग से निकाले ₹1 लाख, बैंक गार्ड की सतर्कता से बचे

जानकारी के अनुसार रेवांसी, सिहोट बड़ी निवासी 61 वर्षीय भंवर सिंह पुत्र लादू सिंह मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे सीकर शहर के कोतवाली रोड स्थित एसबीआई बैंक पहुंचे थे। भंवर सिंह सेवानिवृत्त फौजी हैं और बैंक से अपनी पेंशन की राशि निकालने आए थे। उन्होंने बैंक से करीब चार लाख रुपए निकाले। इसके बाद वह नीचे लगी मशीन पर अपनी पासबुक में एंट्री करवाने लगे। इसी दौरान उनके पीछे खड़ी दो महिलाओं ने मौका देखकर उनके बैग की चेन खोल दी और उसमें से एक लाख रुपए निकाल लिए।