Sikar News: गर्मी से बिगड़ा श्वान का मूड, पांच साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हो रहे शिकार

गर्मी के मौसम में कुत्तों के शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर भी बढ़ जाता है। यह हार्मोन तनाव और गुस्से को बढ़ाने का काम करता है. इसके अलावा भोजन और पानी की कमी भी कुत्तों को आक्रामक बना देती है। गर्मी में अक्सर आवारा कुत्तों को पर्याप्त खाना और ठंडा पानी नहीं मिल पाता, जिससे उनका व्यवहार बदलने लगता है। इंसानों की तरह से कुत्तों की गर्मी पसीने की तरह से नहीं निकलती है। मुंह के रास्ते ली जाने वाली सांस से वो अपने शरीर की गर्मी को मेंटेन करते हैं। जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो ऐसा करने में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। इसके चलते उनके अंदर चिढ़-चिढ़ापन आ जाता है। इसके अलावा आसपास घने पेड़ न होने के चलते निराश्रित श्वानों को छांव भी नहीं मिल पाती है। घर के आसपास ठंडी जगह में लोग उन्हें बैठने नहीं देते हैं।