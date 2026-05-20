NEET Paper Leak : चुप बैठने के बजाए ‘व्हिसलब्लोअर’ बने राजस्थान के शशिकांत सुथार, खोले ये चौंकाने वाले राज़

शशिकांत ने बताया कि "3 मई को शाम 5:00 बजे जब नीट की परीक्षा समाप्त हुई, तो मैंने सामान्य तौर पर नीट के प्रश्न पत्र का विश्लेषण (Analysis) किया। पेपर का एनालिसिस करने के तुरंत बाद मैं अपने मकान मालिक से मिलने गया। वहां मेरे मकान मालिक ने मुझे अपने मोबाइल में एक तेजी से वायरल हो रही पीडीएफ (PDF) फाइल दिखाई। उन्होंने मुझसे बहुत ही साधारण तरीके से पूछा कि क्या इस पीडीएफ फाइल के अंदर जो प्रश्न दिख रहे हैं, वे आज की वास्तविक नीट परीक्षा में आए हैं या नहीं? मैंने जैसे ही उस पीडीएफ को खोलकर देखना शुरू किया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।"