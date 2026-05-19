Sikar News: 1881 में कॉपी-पेन पर 10 सवालों से शुरू हुई थी जनगणना, अब डिजिटल तक पहुंची; अब पूछे जा रहे 33 सवाल

सीकर। देश में जनगणना का इतिहास भी बड़ा रोचक है। 1881 में शुरू हुई जनगणना के समय दस सवाल पूछे गए थे। अब जनगणना में सवालों की बढ़कर 33 तक पहुंच गई और काम का तरीका ऑफलाइन से डिजिटल तक पहुंच गया। स्वगणना में प्रदेश में सबसे आगे रहने वाली शिक्षानगरी का जनगणना को लेकर रोचक तथ्य है। 1881 में हुई दूसरी जनगणना में सीकर व झुंझुनूं जिले की शेखावाटी के आधार पर जनगणना हुई थी।