राजस्थान के इस कस्बा क्षेत्र में खनिज का अथाह भंडार, फिर भी विकास में पिछड़ा, जानिए कारण

बीकानेर/बज्जू। राजस्थान के पाक सीमावर्ती जिले के उपखंड बज्जू-कोलायत क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद आज भी औद्योगिक और कृषि विकास की मुख्यधारा से दूर है। क्षेत्र में जिप्सम, बजरी, मिट्टी और कंकड़ जैसे खनिजों के अथाह भंडार मौजूद हैं, लेकिन उद्योगों की कमी और आधारभूत सुविधाओं के अभाव में यहां का कच्चा माल सीधे बाहरी राज्यों की फैक्ट्रियों तक पहुंच जाता है। बाद में यही उत्पाद तैयार होकर क्षेत्र में महंगे दामों पर वापस बिकते हैं, जबकि स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है।