Rajasthan News : ये क्या, ‘मेगा हाइवे’ के बीच ‘रेलवे क्रॉसिंग’! दिन में 10 घंटे थम रही जयपुर-श्रीगंगानगर कनेक्टिविटी 

राजस्थान में बीकानेर के महाजन क्षेत्र के गांवों सहित श्रीगंगानगर जिले से राजधानी जयपुर जाने वाले मुसाफिरों की राह में अरजनसर-पल्लू मेगा हाइवे पर बना रेलवे फाटक वर्षों से बड़ी बाधा बना है। रेलवे की धीमी फिजिबिलिटी जांच इस मार्ग की राजधानी कनेक्टिविटी की लाइफ लाइन मानी जाने वाली बीकानेर-भटिंडा रेलमार्ग पर स्थित अरजनसर रेलवे क्रॉसिंग पर भारी रेल यातायात के कारण यहां वाहनों के पहिए बार-बार यम रहे है। हालत यह है कि रेल फाटक कई बार दिन में करीब 8 से 10 घंटे तक बंद रहता है, जिससे हाइवे पर लंबा जाम लगना आम बात हो गई है। फाटक बंद होते ही दोनों ओर वाहनों की कतारें लग जाती है और यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ती है। जाम की स्थिति में एम्बुलेस और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन भी फंस जाते हैं।