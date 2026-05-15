Rajasthan News : तीन सगी बहनों की डूबने से मौत, JCB से दीवार तोड़कर निकाले गए शव, मचा कोहराम!

हादसे की सूचना मिलते ही कोलायत वृत्ताधिकारी संग्राम सिंह और बज्जू थानाधिकारी जगदीश कुमार भारी पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सरपंच रामेश्वर सुथार और पंचायत समिति सदस्य राम कुमार गोदारा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ देर शाम तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और कागजी कार्यवाही चलती रही।