कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने छोड़ी सरकारी गाड़ियां, बीकानेर में ई-रिक्शा से सफर कर पहुंचे अपने घर

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बचत देश की, सुरक्षा पर्यावरण की! आज बीकानेर आगमन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘राष्ट्र प्रथम’ के आह्वान के परिप्रेक्ष्य में ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण करने एवं सार्वजनिक परिवहन माध्यम अपनाने के संदेश को आगे बढ़ाते हुए ई-रिक्शा से यात्रा की। वर्तमान समय में स्वच्छ ऊर्जा अपनाना और ईंधन बचाना केवल विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। आइए, हम सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण हेतु जनभागीदारी बढ़ाए।