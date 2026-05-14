CBSE 12th Result 2026 : 500 में 499 अंक… बीकानेर की तान्या ने रचा सफलता का नया कीर्तिमान, जानें सफलता का राज

बता दें कि सीबीएसई ने बुधवार को बारहवीं का परिणाम घोषित किया। अजमेर रीजन में छात्राओं का परिणाम 90.14 प्रतिशत (पिछले साल 93.30 ) और छात्रों का परिणाम 84.26 प्रतिशत (पिछले साल 88.31) रहा है। छात्राओं के परिणाम में पिछले साल के मुकाबले 3.31 प्रतिशत, छात्रों के परिणाम में 4.05 प्रतिशत की गिरावट हुई है। छात्रों के मुकाबले छात्राओं का परिणाम 5.88 प्रतिशत अधिक रहा है। अजमेर रीजन का कुल परिणाम 86.78 प्रतिशत (पिछले साल 90.40) रहा है। अजमेर रीजन देश में 11 स्थान (बीते साल 10 वें) पर रहा है।