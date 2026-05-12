राजस्थान बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा, पंजाब जेल में बंद तस्कर ने पाकिस्तान से मंगवाई थी खेप

तकनीकी खराबी के कारण ड्रोन सीमा से लगभग दो किलोमीटर दूर चक 24 केएनडी क्षेत्र के सरसों के खेत में गिर गया। सुबह बीएसएफ और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन और हथियारों की खेप बरामद कर ली। यह घटना सीमा क्षेत्र में ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी का पहला बड़ा मामला माना जा रहा है। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हथियार किन लोगों तक पहुंचने वाले थे और इस तस्करी में और कौन-कौन शामिल है?