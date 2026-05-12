NEET 2026 Cancelled: पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द, राजस्थान में लीक पेपर में कॉमा-फुलस्टॉप तक हुए मैच

सूत्रों के अनुसार राजस्थान पुलिस ने 'गेस पेपर' और मूल प्रश्नपत्र का मिलान किया। इसमें जीव विज्ञान के 90 में 90 और रसायन विज्ञान के 45 में 45 प्रश्न-उत्तर कथित 'गेस पेपर' से मेल खाते पाए गए। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने रविवार को 120 प्रश्न मिलने की पुष्टि की थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को और अधिक प्रश्नों का मिलान हुआ। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का हूबहू मिलना 'अंदरूनी मिलीभगत' के बिना संभव नहीं है।