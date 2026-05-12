जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर की महाप्रसादी के दौरान बवाल! बेरिकेड्स पर चढ़ गए भक्त, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Jaipur Tadkeshwar Mahadev Mandir Mahaprasadi: ताड़केश्वर महादेव मंदिर में आयोजित महाप्रसादी के दौरान सोमवार शाम उस समय धक्का-मुक्की का माहौल बन गया, जब बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु बेरिकेड्स पर चढ़कर मंदिर में प्रवेश करने लगे। भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं को रोकना पड़ा। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई।