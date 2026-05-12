12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर की महाप्रसादी के दौरान बवाल! बेरिकेड्स पर चढ़ गए भक्त, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Jaipur News: ताड़केश्वर महादेव मंदिर में आयोजित महाप्रसादी के दौरान भारी भीड़ उमड़ने से अफरा-तफरी जैसे हालात बन गए। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर कई लोग बेरिकेड्स पर चढ़कर मंदिर में प्रवेश करने लगे जिसके बाद पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

May 12, 2026

Tadkeshwar Mandir

भीड़ को संभालती पुलिस का फोटो: पत्रिका

Jaipur Tadkeshwar Mahadev Mandir Mahaprasadi: ताड़केश्वर महादेव मंदिर में आयोजित महाप्रसादी के दौरान सोमवार शाम उस समय धक्का-मुक्की का माहौल बन गया, जब बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु बेरिकेड्स पर चढ़कर मंदिर में प्रवेश करने लगे। भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं को रोकना पड़ा। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई।

150KG घी से भोलेनाथ का अभिषेक करके 31KG फूलों से किया श्रृंगार

ताड़केश्वर नवयुवक मंडल की ओर से चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भगवान नृसिंह और वराह लीला महोत्सव के तहत महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक सहस्वघट के साथ 150 किलो घी से भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। इसके साथ ही मोगरा, गुलाब सहित 31 किलो फूलों से भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया।

मंदिर परिसर को राजमहल की तर्ज पर सजाया गया था। रोशनी और आतिशबाजी ने आयोजन को आकर्षक बना दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु झांकियों के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। भक्तों की कतार त्रिपोलिया गेट तक नजर आई।

5100 लीटर दूध और 41 पीपे घी से बनी महाप्रसादी

महाप्रसादी में दूध के लड्डू, आम राबड़ी, आलू छोले की सब्जी, पूड़ी और मिर्ची के टिपोरे तैयार किए गए। आयोजन में 1100 किलो चीनी, 51 पीपे तेल, 41 पीपे घी, 40 कट्टे गेहूं, 251 किलो काबुली चने और 500 किलो बेसन का उपयोग किया गया। बड़ी संख्या में रसोइयों और स्वयंसेवकों ने लगातार तैयारियों में योगदान दिया ।

इसके अलावा 11-11 किलो पिस्ता, बादाम और इलायची, 5100 लीटर दूध, 351 किलो मावा, 2100 किलो हापुस आम और 1100 किलो आलू का इस्तेमाल किया गया । मंडल के अध्यक्ष पुजारी पं. शक्ति व्यास ने बताया कि विश्व कल्याण, सुख-समृद्धि और श्रद्धालुओं की मंगलकामना के लिए हवन भी किया गया ।

भीड़ बढ़ने से बिगड़े हालात

शाम के समय चारदीवारी क्षेत्र में अलग-अलग जगहों से एक साथ भीड़ पहुंचने लगी, जिससे हालात कुछ समय के लिए नियंत्रण से बाहर हो गए । कई श्रद्धालु बेरिकेड्स पर चढ़कर मंदिर में घुसने की कोशिश करते दिखाई दिए । इस दौरान धक्का-मुक्की में कुछ लोग गिर भी गए ।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में जमकर बरस सकता है मानसून, टिटहरी के इतने अंडों को देखकर खुश हुए किसान
भरतपुर
Rajasthan Monsoon Forecast

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 May 2026 10:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर की महाप्रसादी के दौरान बवाल! बेरिकेड्स पर चढ़ गए भक्त, पुलिस ने संभाला मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

International Nurses Day : राजस्थान को इस बार भी नहीं मिला नर्सिंग का टॉप अवार्ड ‘फ्लोरेंस नाइटिंगेल’, जानें क्यों

International Nurses Day 2026 Rajasthan did not get top nursing award Florence Nightingale this time too Know why
जयपुर

Rajasthan New Scheme : राजस्थान सरकार की नई योजना, 10 निकाय जारी करेंगे म्युनिसिपल बॉन्ड, जानें क्या होगा फायदा

Rajasthan Government New Scheme 10 Bodies Issue Municipal Bonds Know what benefits
जयपुर

राजस्थान: भजनलाल सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों का ब्लूप्रिंट तैयार, वरिष्ठ नेताओं को मिलेगा मौका

Rajasthan BJP Prepares Political Appointment
जयपुर

Weather Update 12 May : राजस्थान में लू का रेड अलर्ट, देश में सबसे गर्म शहर रहा बाड़मेर, जानें अगले 5 दिन का मौसम

Weather Update 12 May Meteorological Department Prediction Today Rajasthan Heatwave Red Alert Barmer Hottest City in Country Check Weather Next 5 Days
जयपुर

पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त: कहा- OBC रिपोर्ट का इंतजार क्यों? क्या सामान्य सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते?

Rajasthan HC Questions Delay in Civic Polls
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.