Rajasthan Monsoon: राजस्थान में जमकर बरस सकता है मानसून, टिटहरी के इतने अंडों को देखकर खुश हुए किसान

वहीं दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिकों ने भी इस साल सामान्य से अच्छी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने से मानसून सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में लोकमान्यता और मौसम विभाग के अनुमान दोनों अच्छी बारिश की उम्मीद जता रहे हैं। अच्छी बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारी भी शुरू कर दी है। खेतों की जुताई और बीज की व्यवस्था का काम तेज हो गया है। अब किसानों की नजरें मानसून पर टिकी हैं और वे अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं।