चित्तौड़गढ़ में अनोखी मिसाल: किसान ने शादी में ‘टिटहरी’ के अंडों की सुरक्षा के लिए बदला पंडाल, लगाया गार्ड

शादी की तैयारियों के दौरान पता चला कि जहां मेहमानों के भोजन और बैठने की व्यवस्था थी, ठीक वहीं एक टिटहरी ने अंडे दिए हुए हैं। उदयलाल ने परंपरा और जीव दया को सर्वोपरि रखते हुए टेंट हाउस को तुरंत निर्देश दिए कि अंडों को हटाए बिना पंडाल का नक्शा बदल दिया जाए। किसान के निर्देशानुसार टेंट हाउस के कर्मचारियों ने बांस का घेरा बनाकर टिटहरी के घर को सुरक्षित घेरे में रखा और रंग बिरंगे रिबन लगाकर सजावट कर दी।