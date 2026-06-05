Chittorgarh: फौजी की मां का जज्बा; 85 की उम्र में नंगे पैर लाठी के सहारे सींच रही स्कूल का ‘स्मृति वन’

World Environment Day Special: पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, इसकी जीती-जागती बानगी चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी उपखंड क्षेत्र लुहारिया गांव के सरकारी स्कूल के खेल मैदान में विकसित उपवन में देखने को मिली है। एक ओर जहां आसमान से 45 डिग्री की आग बरस रही है, वहीं 85 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला अपनी शारीरिक क्षमता से कहीं अधिक हौसले के साथ इस उपवन को हरा-भरा बनाए रखने के लिए प्राण-प्रण से जुटी हैं।