Chittorgarh: छोटे नोटों का संकट; बाजार में 5,10 और 20 रुपए के नोट गायब, कारोबार पर लगा ब्रेक

इस संकट की सबसे गंभीर मार समाज के उस तबके पर पड़ रही है जो रोज कमाता और रोज खाता है। सब्जी विक्रेताओं, ठेले वालों, चाय की थड़ियों, ऑटो चालकों और छोटे किराना दुकानदारों का पूरा व्यवसाय ₹5 से लेकर ₹50 के बीच घूमता है। इन छोटे व्यवसायियों के पास न तो इतनी पूंजी है कि वे बड़े नोटों के बदले भारी मात्रा में छुट्टे रख सकें, और न ही इनके सभी ग्राहक डिजिटल पेमेंट यूपीआई का उपयोग करते हैं।

स्थानीय व्यापारी कैलाश भट्ट ने बताया कि दिनभर में 10 में से 7 ग्राहक बड़े नोट लेकर आते हैं। हम सुबह से शाम तक सिर्फ छुट्टे पैसे का इंतजाम करने में ही परेशान रहते हैं। धंधा करें या गली-गली छुट्टे मांगते फिरें?