16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

चित्तौड़ में 50 लाख की ट्रैवल चोरी में बड़ा ट्विस्ट, पहले कर्मचारी पर था शक, जांच में निकला पीड़ित

Chittorgarh Theft Case: चित्तौड़गढ़ शहर की कोतवाली पुलिस ने करीब एक माह पूर्व बस यात्रा के दौरान हुई 50 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई राशि में से 46 लाख रुपए और बैग बरामद कर लिया है।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

May 16, 2026

Kotwali Police Station, Chittorgarh

चित्तौड़गढ़ में 50 लाख की ट्रैवल चोरी का पर्दाफाश, 3 बदमाश अरेस्ट, पत्रिका फोटो

Chittorgarh Theft Case: चित्तौड़गढ़ शहर की कोतवाली पुलिस ने करीब एक माह पूर्व बस यात्रा के दौरान हुई 50 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई राशि में से 46 लाख रुपए और बैग बरामद कर लिया है। बदमाशों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब परिवादी बस में सफर कर रहा था। मामले में पहले पुलिस ने पीड़ित को ही संदेह के दायरे में रखा था लेकिन जांच के बाद पीड़ित को राहत मिली।

यह है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार परिवादी विजयभाई ने 12 मई को रिपोर्ट दी थी कि वह 16 अप्रैल की अलसुबह करीब 4.50 बजे निजी ट्रेवल्स की बस से भीलवाड़ा जा रहा था। उसके पास एक बैग में 50 लाख रुपए थे। बस में उसके पास वाली सीट पर समीर नाम का युवक बैठा था जिसने बातों ही बातों में विजयभाई को अपने झांसे में ले लिया। कान्याखेड़ा गांव के पास समीर ने बस रुकवाई और अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर नजर बचाकर नोटों से भरा बैग और मोबाइल पार कर दिया।

कंपनी ने कर्मचारी पर जताया था शक

जानकारी के अनुसार परिवादी विजयभाई चित्तौड़ की एक ट्रैवल कंपनी में काम करता है। घटना वाले दिन वह कपंनी के 50 लाख रुपए भीलवाड़ा में किसी शख्स को देने जा रहा था। लेकिन घटना घटित होने के बाद वह डर गया और गुजरात में अपने गांव जाकर छिप गया। कंपनी के मालिक ने कोतवाली थाने में शक जताते हुए अपने ही कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने विजयभाई को बुलाकर घटना की तस्दीक की जिसमें पुलिस ने उसे पीड़ित मानकर आगे की जांच शुरू की।

46 लाख बरामद शेष की तलाश जारी

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 46 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से चोरी किए गए मोबाइल फोन और शेष राशि के बारे में पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक श्यामलाल, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, हरिराम और धर्मेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही।

पुलिस की स्पेशल टीम ने किया खुलासा

इतनी बड़ी रकम की चोरी के बाद एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापत के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्य और साइबर सेल कॉन्स्टेबल रामावतार की मदद ली। ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी। पुलिस ने इस चोरी के आरोप में समीर खान मेवाती निवासी दौलतपुरा मंदसौर मप्र,सलमान खान निवासी चंदेरिया चित्तौड़गढ़ व दीपक जोशी निवासी चंदेरिया चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ‘खाकी का वफादार साथी’ गायब, अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचना हुआ मुश्किल
चित्तौड़गढ़
Dog squad Chittorgarh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 May 2026 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौड़ में 50 लाख की ट्रैवल चोरी में बड़ा ट्विस्ट, पहले कर्मचारी पर था शक, जांच में निकला पीड़ित

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में ‘खाकी का वफादार साथी’ गायब, अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचना हुआ मुश्किल

Dog squad Chittorgarh
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: एनएच-27 पर हवा में उछलकर पलटी कार, अपनों के सामने ही नौनिहाल हुए लहूलुहान

पारसोली में एनएच-27 पर एक क्रूजर कार पलटने पर कार में सवार 13 लोग गंभीर घायल हुए।
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में 174 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा बायोलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के नए युग की आहट

चित्तौड़गढ़ को जल्द ही बायोलॉजिकल पार्क की सौगात मिलेगी। पार्क के लिए वन विभाग को 174 हेक्टेयर भूमि मिल गई है।
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़: BJP नेता रमेश ईनाणी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जानें 30 साल पुराने विवाद की खूनी कहानी

Chittorgarh Murder Case
चित्तौड़गढ़

Chittor: सरकारी स्कूलों में फिर घुलेगी दूध की मिठास, नौनिहालों को सितंबर तक मिलेगा बाल गोपाल का पोषण

सरकारी स्कूलों में नौनिहालों को फिर से मिलेगा दूध, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.