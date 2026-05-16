चित्तौड़ में 50 लाख की ट्रैवल चोरी में बड़ा ट्विस्ट, पहले कर्मचारी पर था शक, जांच में निकला पीड़ित

Chittorgarh Theft Case: चित्तौड़गढ़ शहर की कोतवाली पुलिस ने करीब एक माह पूर्व बस यात्रा के दौरान हुई 50 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई राशि में से 46 लाख रुपए और बैग बरामद कर लिया है। बदमाशों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब परिवादी बस में सफर कर रहा था। मामले में पहले पुलिस ने पीड़ित को ही संदेह के दायरे में रखा था लेकिन जांच के बाद पीड़ित को राहत मिली।