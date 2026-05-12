Chittor: सरकारी स्कूलों में फिर घुलेगी दूध की मिठास, नौनिहालों को सितंबर तक मिलेगा बाल गोपाल का पोषण

Government School Milk Scheme: राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री-प्राइमरी से आठवीं तक के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के मिड-डे मील आयुक्तालय ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत नए शैक्षणिक सत्र के लिए मिल्क पाउडर का आवंटन जारी कर दिया है। प्रदेश में 39.21 लाख किलोग्राम मिल्क पाउडर आवंटित किया है। इस आदेश के तहत चित्तौड़गढ़ जिले को माह अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के लिए कुल 74 हजार 155 किलोग्राम मिल्क पाउडर आवंटित किया है।