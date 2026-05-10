चित्तौडगढ़: बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, 273 करोड़ से संवरेगा पावर ग्रिड, लोगों को मिलेगी राहत

पिछली बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारते हुए निगम बेगूं और करसाना में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। बेगूं में 220 केवी जीएसएस का निर्माण जारी है, जिस पर 97 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं, करसाना में 138 करोड़ की से 220 केवी का जीएसएस आकार ले रहा है। अधिकारियों का दावा है कि ये दोनों बड़े ग्रिड अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे जिले की औद्योगिक और कृषि सप्लाई को बड़ा सहारा मिलेगा।