Jaipur Public Good News : जेडीए का अनोखा आइडिया, सड़क डिजायन में होगा बड़ा बदलाव, फुटओवर ब्रिज होंगे खत्म

Jaipur Public Good News : राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों को अब पैदल यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। जेडीए हरे कृष्णा मार्ग (महल रोड) सहित चार प्रमुख मार्गों को पैदल यात्री फ्रेंडली बनाएगा। इसकी शुरुआत हरे कृष्णा मार्ग से होगी। जयपुर की जनता के लिए इसमें सबसे बड़ी राहत यह है कि लोगों को फुटओवर ब्रिज पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सड़क के डिजायन में ही बदलाव किया जाएगा। जहां से पैदल यात्रियों की सड़क पार करवाई जाएगी, वहां सड़क के हिस्से को ऊंचा किया जाएगा और स्लोप बनाकर सड़क के बराबर किया जाएगा। ताकि वाहन चालकों को कोई दिक्कत न हो।