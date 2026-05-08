Jaipur Road : जयपुर की जनता के लिए खुशखबर, अजमेर रोड से सेज तक 4 किमी सड़क 8 लेन की बनेगी

Jaipur Road : अजमेर रोड पर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी और आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए रीको ने सेज को जोड़ने वाली 200 फीट चौड़ी और करीब 4 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड को आधुनिक 8 लेन सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में हुई बैठक में रीको और जेडीए के बीच इस परियोजना पर सहमति बनी। करीब 18.50 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में दोनों एजेंसियां 50-50 प्रतिशत खर्च वहन करेंगी।