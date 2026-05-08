राजस्थान में बिजली बिल से वसूलेंगे 8000 करोड़! बीकानेर-अलवर मेगा सोलर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर विवाद

पूर्व ऊर्जा एसीएस अजिताभ शर्मा ने लिखा था कि क्या किसी भी राज्य के भीतर बनने वाले महंगे ट्रांसमिशन नेटवर्क का उपयोग दूसरे राज्यों को बिजली भेजने में होता है, तो इसकी लागत आखिर उपभोक्ता क्यों उठाए? किसी भी नई ट्रांसमिशन परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसकी वास्तविक जरूरत, उपयोगिता और लागत की गहन जांच जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक शर्मा के ऊर्जा विभाग में रहते हुए भी इस प्रोजेक्ट पर लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन इन बिंदुओं के चलते अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था।