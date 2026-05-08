Thalassemia Survivor Story: छोटी बहन बनी फरिश्ता; 2 साल की शान्वी ने बोनमैरो देकर बचाई बड़ी बहन की जान

जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में डॉ. प्रिया मारवा और उनकी टीम की देखरेख में जनवरी 2025 से उपचार शुरू हुआ। 8 अप्रेल 2025 को बोनमैरो ट्रांसप्लांट किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। करीब 10 माह तक चले उपचार के बाद अक्टूबर में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वर्तमान में गोरान्वी स्वस्थ है और आगामी जून में वैक्सीनेशन पूरा होते ही वह पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखेगी। थैलेसीमिया से जंग जीत अब गोरान्वी स्कूल जाने को तैयार है वहीं चिकित्सा विज्ञान और अपनों के हौसले की सुखद दास्तां इस जानलेवा बीमारी से पीड़ितों का हौसला बढ़ाएगी।