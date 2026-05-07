7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

राजस्थान: IAS अधिकारी पर मां का गंभीर आरोप, संपत्ति के लिए प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी

चित्तौड़गढ़ शहर की मधुबन कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय रेखा पत्नी स्वर्गीय अमरेंद्र बहादुर सिंह ने न्यायालय में अपने उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस बेटे और बहू के खिलाफ परिवाद दायर किया है। मां ने परिवाद में बताया, उनका बड़ा पुत्र अभय सिंह और उसकी पत्नी माधवी उन्हें मानसिक-शरीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Arvind Rao

May 07, 2026

Chittorgarh IAS harassment case

मां ने आईएएस बेटे पर लगाए गंभीर आरोप (फोटो-एआई)

चित्तौड़गढ़: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर से एक मामला सामने आया है। जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मां ने अपने ही आईएएस बेटे और बहू के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले की मधुबन कॉलोनी में रहने वाली रेखा सिंह (70 वर्ष) जो स्वर्गीय अमरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी हैं, उन्होंने अपने बड़े बेटे अभय सिंह और बहू माधवी के खिलाफ न्यायालय में परिवाद (शिकायत) दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि अभय सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

संपत्ति के लिए प्रताड़ना का आरोप

रेखा सिंह ने परिवाद में आरोप लगाया है कि उनके पति की मृत्यु 2021 में हो गई थी, जिसके बाद से वे चित्तौड़गढ़ में अपने घर में अकेली रह रही हैं। उनका बेटा और बहू उन्हें लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

शिकायत के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को अभय सिंह और उनकी पत्नी माधवी चित्तौड़गढ़ आए। उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और संपत्ति को अपने नाम करने का दबाव बनाया। इस दौरान वे घर से संपत्ति के महत्वपूर्ण दस्तावेज छीनकर अपने बैग में भर ले गए।

जान से मारने की धमकी

मां का आरोप है कि अगले दिन यानी 2 जनवरी को दोनों फिर से आए और धमकी दी कि यदि उन्होंने संपत्ति उनके नाम नहीं की, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा।

अपने ही बेटे से जान का खतरा महसूस करते हुए बुजुर्ग महिला ने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई है और सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल, मामले की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

ये भी पढ़ें

Mahesh Joshi Arrest: JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार, 11 मई तक पुलिस रिमांड पर
जयपुर
Mahesh Joshi - File PIC

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 May 2026 02:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / राजस्थान: IAS अधिकारी पर मां का गंभीर आरोप, संपत्ति के लिए प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh: करोड़ों के काम में घपला देख बिफरे मंत्री गौतम दक, बोले-घटिया निर्माण अभी तोड़ो

सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दक ने किया निरीक्षण, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

माशूका के लिए कातिल बना आशिक: मोहब्बत की राह में रोड़ा बने सगे भाई को ही मार डाला, एक गलती से बेनकाब हुआ हत्यारा

Chittorgarh murder case
चित्तौड़गढ़

Rajasthan Farmers: चित्तौड़गढ़ जिले के 1449 गांवों में अफीम की खेती, किसानों पर होगी धनवर्षा

Opium Farmers
चित्तौड़गढ़

कमर्शियल गैस के दाम बढ़े तो घरेलू सिलेंडरों से होने लगी बड़े सिलेंडरों की रिफिलिंग

LPG Gas Cylinders shortage Only One and a Half Days Stock Remaining in gwalior mp news
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: भाजपा विधायक जमीन विवाद में घिरे… पीड़ित परिवार ने छोड़ा गांव, पुलिस से मांगी सुरक्षा

कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर, पत्रिका फाइल फोटो
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.