राजस्थान: IAS अधिकारी पर मां का गंभीर आरोप, संपत्ति के लिए प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी

बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले की मधुबन कॉलोनी में रहने वाली रेखा सिंह (70 वर्ष) जो स्वर्गीय अमरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी हैं, उन्होंने अपने बड़े बेटे अभय सिंह और बहू माधवी के खिलाफ न्यायालय में परिवाद (शिकायत) दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि अभय सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।