कमर्शियल गैस के दाम बढ़े तो घरेलू सिलेंडरों से होने लगी बड़े सिलेंडरों की रिफिलिंग

व्यावसायिक गैस सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बड़ा अंतर होने के कारण हलवाई और केटरर्स खर्च बचाने के लिए घरेलू सिलेंडरों का सहारा ले रहे हैं। रसद विभाग को सूचना मिली है कि कई स्थानों पर गुपचुप तरीके से रिफिलिंग मशीन के जरिए घरेलू गैस को कमर्शियल सिलेंडरों में पलटा जा रहा है। यदि यह अवैध खेल नहीं रुका, तो आने वाले दिनों में आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस की किल्लत पैदा हो सकती है।