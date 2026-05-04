राजस्थान: जहरीले सांप ने रेस्क्यूअर को ही काटा: पकड़ने के बाद वीडियो बनाते वक्त हुई चूक

मनवीर सिंह ने बताया कि अब खेतों के बंधों, नहरों, खालों, नहर के पटड़ों और नर्सरी क्षेत्रों में अक्सर सांप नजर आते रहते हैं, जिससे किसानों और ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले कोबरा जैसे जहरीले सांप बहुत कम दिखाई देते थे और इन्हें दुर्लभ माना जाता था, लेकिन वर्तमान में यह प्रजाति भी सामान्य रूप से नजर आने लगी है, जो चिंता का विषय है।