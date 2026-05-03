Success Story: छोटे शहर से बड़ी उड़ान, सानिया का वेडिंग वर्ल्ड में जलवा, दुबई से लेकर थाईलैंड तक चमकाया नाम

सानिया ने वर्ष 2014 में इस क्षेत्र में कदम रखा। शादियों की ऊर्जा, लोगों से जुड़ाव और आयोजनों की रौनक ने उन्हें इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया, जो आगे चलकर उनका जुनून बन गया। उनका मानना है कि लक्ष्य स्पष्ट हो तो व्यक्ति को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने लगातार मेहनत की और अपने कॅरियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।