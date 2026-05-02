2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: विधायक और अभियंता मारपीट प्रकरण गरमाया, सर्किट हाउस में आमने-सामने आए दोनों पक्ष, IAS ने ली रिपोर्ट

Rajasthan Politics: श्रीगंगानगर में विधायक और आरयूआईडीपी अधिकारियों के बीच मारपीट विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिस पर सरकार ने सक्रियता दिखाई है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Rakesh Mishra

May 02, 2026

MLA and engineer assault case

सर्किट हाउस में यूडीएच शासन सचिव जानकारी लेते हुए। फोटो- पत्रिका

श्रीगंगानगर। भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और आरयूआईडीपी के सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा व दो अन्य कार्मिकों के बीच कथित मारपीट प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वायत्त शासन सचिव (IAS) रवि जैन शनिवार को श्रीगंगानगर पहुंचे और सर्किट हाउस में दोनों पक्षों से अलग-अलग मुलाकात कर घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से भी फीडबैक लिया।

बैठक में जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव, पुलिस अधीक्षक हरीशंकर, आईएएस अधिकारी गिरधर, एसडीएम नयन गौतम, आरयूआईडीपी के अधीक्षण अभियंता दीपक मांडण, एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार और एडीएम रीना छींपा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जांच टीम में आरयूआईडीपी के परियोजना निदेशक अरविंद पोषवाल, अतिरिक्त परियोजना निदेशक संजय माथुर और अधीक्षण अभियंता आरडी गर्ग भी शामिल रहे।

विधायक ने भी रखा पक्ष, सुनियोजित हमला करना बताया

सर्किट हाउस में विधायक बिहाणी अपना पक्ष रखने पहुंचे तो उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। बैठक के बाद बाहर आए समर्थकों ने एलएंडटी कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की और आरयूआईडीपी के कार्यों पर सवाल उठाए। विधायक बिहाणी ने जांच अधिकारी को बताया कि उन पर हुआ हमला सुनियोजित था और वे लंबे समय से आरयूआईडीपी व एलएंडटी के कार्यों में अनियमितताओं को उजागर कर रहे थे। उनके अनुसार इसी कारण कुछ अधिकारी उनसे रंजिश रखते हैं और इसी वजह से उन पर हमला किया गया।

सहायक अभियंता बैरवा ने भी रखा पक्ष

वहीं, सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा ने भी बैठक में उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने विधायक पर मारपीट के आरोप दोहराए। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाने के बाद जांच टीम अब तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

इनका कहना है

दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी गई है। अब संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। शहर में आरयूआईडीपी से जुड़ी जो समस्याएं सामने आई हैं, उनके समाधान के लिए संबंधित टीम को बुलाया गया है।

  • रवि जैन, स्वायत्त शासन सचिव, जयपुर

अफसर जनता को दुखी न करें, राजनेता उकसाएं नहीं: राठौड़

वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर में सहायक अभियंता और भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी के बीच हुए विवाद पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अधिकारियों को काम में तत्परता दिखानी चाहिए और जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी कार्य कराने की प्रक्रिया समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को कानून पर भरोसा रखना चाहिए और उकसाने वाली भूमिका से बचना चाहिए।

मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इसलिए किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक्स पर दिए गए बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में दलित कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, जो उचित नहीं है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पश्चिमी राजस्थान से उगेगा निवेश का सूरज, बन रहा है नया ‘शहर’, पहले चरण में 40 हजार रोजगार
जोधपुर
Jodhpur Pali Marwar Industrial Area

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 May 2026 08:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: विधायक और अभियंता मारपीट प्रकरण गरमाया, सर्किट हाउस में आमने-सामने आए दोनों पक्ष, IAS ने ली रिपोर्ट

पत्रिका लाइव अपडेट

टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत कौर होंगी कप्तान, इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

CSK vs MI Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सोशल मीडिया का जुनून पड़ा भारी, कोबरा संग पोज देते ही सांप ने डसा

sri Ganganagar Snake
श्री गंगानगर

Rajasthan News : BJP MLA और AEN मारपीट मामले पर एक्शन में भजनलाल सरकार, जानें क्या आई है लेटेस्ट अपडेट?

BJP MLA V/S AEN Controversy
श्री गंगानगर

Rajasthan: बीजेपी विधायक से मारपीट मामले में आया बड़ा अपडेट, तीनों आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत

Sri Ganganagar
श्री गंगानगर

राजस्थान में बीजेपी MLA पिटाई मामले में नया मोड़, इंजीनियर ने कहा- मुझे पाइपों से पीटा, आंख में लगी गंभीर चोट

Sriganganagar MLA Jaideep Bihani assault case
श्री गंगानगर

राजस्थान में BJP MLA के साथ हाथापाई, अब अभियंताओं के समर्थन में उतरा संगठन; कार्य बहिष्कार की चेतावनी

BJP MLA Jaideep Bihani
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.