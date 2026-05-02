Rajasthan: विधायक और अभियंता मारपीट प्रकरण गरमाया, सर्किट हाउस में आमने-सामने आए दोनों पक्ष, IAS ने ली रिपोर्ट

सर्किट हाउस में विधायक बिहाणी अपना पक्ष रखने पहुंचे तो उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। बैठक के बाद बाहर आए समर्थकों ने एलएंडटी कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की और आरयूआईडीपी के कार्यों पर सवाल उठाए। विधायक बिहाणी ने जांच अधिकारी को बताया कि उन पर हुआ हमला सुनियोजित था और वे लंबे समय से आरयूआईडीपी व एलएंडटी के कार्यों में अनियमितताओं को उजागर कर रहे थे। उनके अनुसार इसी कारण कुछ अधिकारी उनसे रंजिश रखते हैं और इसी वजह से उन पर हमला किया गया।